Seguindo a estratégia de Riva

Agora em liberdade, após praticamente um ano na cadeia, o ex-secretário de Estado Pedro Nadaf (foto) pretende manter estratégia de defesa similar ao do ex-deputado Riva. Considerado homem-bomba e personagem que hoje não faz mais parte da organização criminosa, como entendeu a juíza Selma, que o colocou em liberdade, Nadaf fará novas revelações. Sua defesa o orientou a mudar radicalmente de estratégia por entender que estava difícil negar fatos e crimes que apareceram com força no decorrer das investigações e audiências. Bem orientado, o ex-secretário está fazendo colaboração unilateral, em que confessa crimes, se defende daqueles que jura não tê-los cometido, devolve dinheiro e, ao final, solicita redução da pena por contribuição com a Justiça. Essa decisão de Nadaf, que passou a confirmar o teor de delações e das investigações, é tida como "tiro no coração" da organização criminosa, liderada por Silval.