Seguindo o exemplo de Taques

O 1º decreto da prefeita Thelma de Oliveira, que assumiu Chapada dos Guimarães sob intervenção decretada pelo Estado, foi para suspender expediente externo até 15 de janeiro. Na prática, o chapadense encontrará a prefeitura fechada nesta primeira quinzena do ano. Apenas o setor de tributação abre para atendimento na próxima segunda (9). Thelma alega que precisa, neste período, adotar uma série de medidas de contenção de despesas para obter o equilíbrio das contas públicas e optou pelo contingenciamento. Menciona a crise financeira e o caos administrativo deixado pelo ex-prefeito Lisu Koberstain (PMDB). A nova prefeita criou um grupo de trabalho, envolvendo 4 secretarias e a Chefia de Gabinete, para apresentar até o próximo dia 13 um plano de contenção de despesas. A centralização das decisões sobre Thelma é tanta que ela praticamente travou a máquina, com uma série de proibições. Não permite, por exemplo, conceder férias e/ou licença prêmio aos serividores pelos próximos dois meses. Detalhe: Thelma é do mesmo PSDB de Taques, que adotou medidas similares quando assumiu o comando do Estado, em janeiro de 2015.