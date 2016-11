Sem críticas ao colega Marrafon

Marcelo Duarte, que comanda a pasta de Infraestrutura e Logística do Estado, contesta a nota no Curtinha intitulada "Uma barberagem orçamentária". Enfatiza que na reunião com empresários da construção civil, na semana passada, não fez nenhuma referência ao colega Marco Marrafon (foto), ex-secretário de Planejamento e hoje de Educação, Esporte e Lazer, acerca do que se propagou de furo orçamentário. Segundo Marcelo, durante o encontro, foi questionado se o Estado teria dinheiro para fazer pagamentos pelas obras executadas. Em resposta, enfatiza o secretário, foi dito que "O Estado enfrenta dificuldades financeiras e problema orçamentário". "Daí, dizer que falei mal do Marrafon, é muita maldade! O Marrafon é meu amigo pessoal e não o critiquei", reage Marcelo. Ele pondera ainda que é um dos que mais defendem o Governo Taques, chegando a "comprar brigas" por isso. Sobre eventual saída da pasta, Marcelo confirma que, de fato, fez citação ao nome de Pivetta e com elogios.