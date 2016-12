Sem golpe e cadeira na Câmara

O 2º suplente Xuxu Dal Molin (foto) não mais terá Tampinha como obstáculo e nem correrá risco de golpe político para poder estrear como deputado federal. O próprio Tampinha, muito apegado a cargo, bateu a porta do ministro Kassab, do seu PSD, para assumir alguma diretoria dos Correios. Contou com "empurrão" do vice-governador Fávaro e do senador Medeiros, todos da legenda social-democrata. E, numa audiência com Kassab, ficou acertado que Tampinha, 1º suplente e hoje na vaga de Galli na Câmara, ocupará mesmo um dos cargos cobiçados nos Correios no próximo ano. Resta agora a Xuxu convencer de novo Ezequiel ou Galli a entrar de licença para, assim, se tornar o 1º político de Sorriso a ocupar cadeira na Câmara. É o mínimo esperado por alguém que abriu mão de candidatura majoritária neste ano e ainda renunciou ao mandato de vice-prefeito, tudo pela vaga de federal que acabou não vindo.