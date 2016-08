Sem golpe e culpando Leitão

Tampinha (foto), que assumiu na última sexta vaga de federal no lugar de Victório Galli, afirma que não deu golpe político no segundo-suplente Xuxu Dal Molin, de Sorriso. Alega que ninguém da bancada conversou com ele sobre eventual "rodízio", muito menos Xuxu e Nilson Leitão, que foi o responsável pela reviravolta. Tampinha, hoje no PSD, confessa que, de fato, tinha expectativa de ocupar cargo federal, que seria viabilizado nos Correios pelo ministro Kassab (Ciência e Tecnologia, Inovações e Comunicações), da mesma legenda. Mas as articulações não deram certo. Garante que Victório pediu licença para fazer cirurgia em um dos joelhos e que não houve acordo para o 2º suplente ficar com a vaga. Sugere que Leitão abra mão da cadeira para atender Xuxu, que renunciou ao cargo de vice-prefeito de Sorriso dentro da expectativa de estrear na Câmara Federal, numa articulação feita pelo próprio Leitão.