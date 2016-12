Sem inaugurar principal obra

Após enxurrada que levou parte do meio-fio e de aterro, entrou "água" de vez naquela que seria a principal obra desta 3ª gestão Percival Muniz, em Rondonópolis. Derrotado à reeleição, o prefeito não conseguirá inaugurar a ponte que terá o nome de Aroldo Marmo, com 2.352 metros e que prolonga a avenida Lions Internacional e construída sobre o rio Vermelho. O MPE detectou irregularidades e falhas, como na falta de licença ambiental. E conseguiu embargo na Justiça. A 20 dias de encerrar o mandato, Percival tenta derrubar a decisão. Mas, pelo visto, a conclusão e inauguração da ponte e de um trecho de asfalto ficará para o sucessor Zé do Pátio. Percival atravessou a campanha propagando a importância dessa obra de quase R$ 9 milhões. Por ironia do destino, recebeu dois trocos, talvez pelo jeitão populista de conduzir a coisa pública, um com derrota nas urnas e outro com o martelo da Justiça.