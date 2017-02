Sem mandato, Jayme é assediado

Mesmo sem mandato, o ex-senador Jayme Campos (DEM) segue influente em Brasília. Ele prestigiou a posse de Nilson Leitão no comando da FPA nesta 3ª e foi bastante assediado pelos presentes. Embora hoje Jayme seja apenas secretário de Assuntos Estratégicos em VG, comandada pela esposa Lucimar, o democrata atuou por década em cargos públicos. Foi prefeito por 3 vezes e senador. Mas, Jayme não foi o único "assediado". O governador Pedro Taques, ex-senador da República, também demonstrou ser “pop star” na Capital federal. Foi chamado, por diversas vezes, para tirar fotografias com lideranças e funcionários do Congresso. Já Blairo Maggi recebeu elogios do presidente Temer e de representantes do agronegócio.