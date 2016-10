Sem o PMDB, mas com o primo

Aos 51 anos, Emanuel Pinheiro, advogado, professor e político há mais de duas décadas, vai comandar Cuiabá, a partir de janeiro, sem um vereador do seu partido, o PMDB. Curiosamente, terá o primo, vereador reeleito Lilo Pinheiro (foto), do PRP, entre os integrantes da base. A coligação de 12 legendas de Emanuel conseguiu 11 das 25 cadeiras, mas nenhuma pela agremiação peemedebista. E das 14 siglas que passam a ter representatividade no maior legislativo municipal do Estado, 7 são consideradas situacionistas: PT do B, com a reeleição de Juca do Guaraná; PR, com Chico 2000, que também se reelegeu; assim como Dilemário Alencar (Pros) e Wilson Kero-Kero (PSL). O PRP terá 2 vereadores (Lilo Pinheiro e Orivaldo da Farmácia), o PSC garantiu duas cadeiras, com Abílio Júnior e sargento Joelson; e o PP com 3 representantes (Vinicyus Clovito, Diego Guimarães e Paulo Araújo).