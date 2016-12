Sem provas contra governador

Nesta quinta (29), a juiz Selma Arruda, da 7ª Vara Criminal de Cuiabá e que atua também na Vara de Combate ao Crime Organizado, foi entrevistada no programa SBT Comunidades. Quando perguntada sobre declarações do empresário Alan Malouf, que ficou preso por 10 dias, de que teria operado caixa 2 na campanha vitoriosa de Taques, em 2014, assim como o também empresário Giovani Guizardi, a magistrada foi enfática ao assegurar que até o momento não existem provas concretas do suposto esquema de campanha. “O que tem são os depoimentos dos empresários ao Gaeco. Ao juízo ainda não chegou nenhum documento”, disse Selma.