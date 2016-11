"Sem tempo para ter medo"

Chamou atenção dos presentes a linha do discurso do governador Taques, na quarta, durante jantar na casa do secretário Paulo Taques (Casa Civil), na condomínio Florais. Aos 14 deputados, 12 secretários e o vice-governador Fávaro, o governador deu ênfase às palavras responsabilidade e esperança e, ao final, concluiu: "Não temos tempo para ter medo. Precisamos é de coragem e esperança para vencermos juntos esse momento de crise". No geral, o tom da conversa foi sobre o momento de dificuldades financeiras e a necessidade de adotar medidas amargas e impopulares no Estado, como as reformas administrativa e tributária, assim como está acontecendo em todo país.