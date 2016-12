Sem transmitir sessões ao vivo

O desembargador Paulo da Cunha (foto) deixou vencer o contrato que o TJ-MT mantinha com uma empresa responsável pela transmissão ao vivo das sessões de todas as Câmaras e do Pleno e não tomou providências para atendimento de tal demanda. Com isso, os últimos julgamentos da Corte estadual, desde a semana passada, não foram transmitidos, o que trouxe certa estranheza aqueles do meio jurídico, já que o Tribunal faz questão de afirmar que prima pela transparência em seus atos e que, entre outras medidas adotadas, transmitia as sessões ao vivo. E, para ser possível fazer ao vivo a transmissão da posse da nova diretoria, com Rui Ramos no lugar de Paulo da Cunha na presidência, nesta segunda, às 16h, a nova diretoria teve de recorrer à TV Assembleia.