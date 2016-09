Sema compra 44 veículos

A secretaria de Meio Ambiente homologou a compra de 8 veículos Hathback, marca Volkswagem e 36 caminhonetes 4X4, HPE Automotores do Brasil. Os veículos serão destinados às regionais da pasta e também utilizados por servidores da sede. O investimento é de R$ 307,1 mil e R$ 4,2 milhões, respectivamente. Vão fortalecer as ações de fiscalização, licenciamento e atendimentos. O ato é assinado pelo secretário em exercício André Luis Baby. Segundo a Sema, a aquisição faz parte de um “pacote” de 30 licitações realizadas para reestruturar a pasta. A próxima homologação deve ser a da compra de equipamentos de proteção individual (EPIs). As duas aquisições são cobranças antigas dos servidores, que entregaram uma lista de reivindicações para a Sema.