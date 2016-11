Sema fecha contrato milionário

Sob chancela do secretário e vice-governador Carlos Fávaro (foto), a Sema, um dos calcanhares de Aquiles do governo estadual por causa da lentidão dos processos de licenças ambientais, fechou um contrato emergencial milionário com a Tecnomapas. A empresa vai faturar nada menos que R$ 7,1 milhões em apenas seis meses. Se compromete a fornecer e implantar na secretaria um cadastro ambiental rural com programa de regularização. Fazem parte dos serviços contratados sistema de geotecnologia, indicadores gerenciais e gestão de exploração florestal e ainda ferramentas que permitam incorporar Termos de Ajustamento de Conduta. O contrato foi assinado no último dia 11 para alegria do empresário da Tecnomapas, José Ricardo Orrigo Garcia.