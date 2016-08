Senador diz que Dilma mentiu

Cidinho, que se tornou senador com a licença de Blairo para tocar o Ministério da Agricultura, bateu duro na ex-aliada, presidente afastada Dilma. Nesta terça, na fase final do julgamento do processo de impeachment, ele afirmou que a petista mentiu ao povo ao propor programa de governo na campanha à reeleição em 2014 e executar outro em 2015. Citou dados alarmantes da economia, como o déficit primário previsto para 2016 de R$ 170 bilhões, a inflação de 10,67%, o fechamento de quase dois milhões de empresas em 2015, os 12 milhões de desempregados e 60 milhões de endividados no país. Considera que Dilma, por causa do estelionato eleitoral de 2014, perdeu a confiança do povo e do Congresso Nacional, o que inviabiliza a realização de reformas importantes para o Brasil.