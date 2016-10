Senador em Cuiabá pró-Wilson

Assim que fechou o resultado do 1º turno em Cuiabá, o governador Taques (foto) e o candidato a prefeito Wilson falaram, por telefone com o senador Aécio, presidente nacional da sigla tucana. Eles comemoraram o resultado na capital mato-grossense, já que muita gente apostava que o tucano não chegaria ao segundo turno. Mesmo com rejeição alta e sob ameaça de ser superado pelo Procurador Mauro (Psol), Wilson conquistou 81.535 votos (28,4% dos válidos) e o peemedebista Emanuel chegou a 98.051 (34,2%). Agora, ambos duelam nesta etapa final pela conquista do Palácio Alencastro. Os três tucanos combinaram para Aécio fazer uma visita a Cuiabá neste mês com vistas a reforçar o nome do candidato tucano. A data será definida até a próxima semana.