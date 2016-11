Seneri sairá do Governo Taques

Seneri Paludo (foto) comunicou o governador Taques que só fica no comando da pasta de Fazenda, que cuida do caixa do Estado, até final de dezembro. Se sair mesmo, provocará a 3ª troca na Sefaz. A atual gestão começou com Paulo Brustolin na Fazenda. Fontes revelam que Seneri recebeu o que chama de proposta irrecusável do banco Sicredi. Assumirá uma diretoria da instituição em Porto Alegre (RS). Seneri toca a Sefaz desde junho deste ano. Foi remanejado da pasta de Desenvolvimento Econômico. Antes de integrar o 1º escalão, o engenheiro agrônomo de formação atuou como secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura e também como diretor-executivo da Famato. Sua possível saída representa um grande desfalque à equipe de Taques. Neste momento, Seneri se tornou espécie de timoneiro do projeto de reforma tributária, a ser votada nos próximos dias pelos deputados.