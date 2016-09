Separados por apenas 3 pontos

Numa simulação de 2º turno hoje em Cuiabá, de acordo com o Gazeta Dados, Emanuel (foto) ganharia a prefeitura se o concorrente fosse Wilson, mas com uma pequena diferença, considerando a margem de erro de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. O peemedebista aparece com 28% e, o tucano, com 25%. Nesse caso, os indecisos chegam a 21%. E outros 26% votariam em branco ou anulariam o voto. A pesquisa é do período de 1º a 4 de setembro. Já quando a sondagem de confronto é com o procurador Mauro, do Psol, este bateria todos, inclusive com ampla vantagem. Contra Wilson, o candidato do Psol conquistaria hoje 38%, enquanto o tucano ficaria com 23%. No embate com Emanuel, o placar seria de 36% a 22%. A vantagem seria "elástica" contra Serys (41% a 8%), Julier (40% a 10%) e Renato (41% a 2%).