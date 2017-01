Serviços e grande trunfo político

É inegável que a cada edição da Caravana da Transformação, que leva serviços gratuitos de cidadania, o governador Taques se aproxima mais da população, aproveita o momento para circular e cumprimentar as pessoas, ouvir demandas e propagar o que vem sendo feito no âmbito da administração estadual. E há efeito político positivo nessas ações. Neste sábado, o tucano prestigiou a 4ª edição da Caravana, em Jaciara, que recebeu milhares de pessoas no espaço Cidadania. Foi recebido como "estrela". Acompanhado da mãe, professora aposentada Eda, e da filha Renata, Taques ficou um bom tempo saudando o público. Quase todo o seu secretariado se fez presente, entre eles os deputados licenciados Max (Assistência Social) e Wilson Santos (Cidades) e os deputados estaduais Nininho e Dilmar e o federal Leitão, além de autoridades do Poder Judiciário. Muitos prefeitos também se juntaram ao governador, como Pátio, de Rondonópolis, e Ronaldo, de São José dos Quatro Marcos, que sediará a 5ª edição da Caravana da Transformação.