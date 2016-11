Servidora dedicada ao trabalho

Adriana Venturoso, que está sendo cotada para compor o 1º escalão do Governo Emanuel Pinheiro, possivelmente como controladora-geral de Cuiabá, contesta nota publicada no Curtinhas sobre supostas dificuldades de relacionamento e de faltas rotineiras ao trabalho nos cargos ocupados até agora - confira aqui. Ela destaca que atua há 7 anos como servidora, sendo os últimos 3 como efetiva, e acumula também 15 anos como professora de curso superior e se entrega às atividades de forma autêntica, com dedicação, determinada e com responsabilidade. Foi assim nas secretarias de Governo, na Ouvidoria e na Gestão, onde costumava estender o expediente até 21 horas. Adriana faz parte da equipe de transição. Escritora com cinco livros publicados na área de gestão, Adriana é considerada uma técnica competente e conhecedora da máquina pública. Ajudou na elaboração da Lei de Transparência da Capital, a partir de 2012, num trabalho conjunto com auditores, controladores, procuradores e corregedores, e foi fundamental nos projetos que resultaram na construção das UPAs Morada do Ouro e Pascoal Ramos. Sobre eventual nomeação à Corregedoria-Geral, observa que o prefeito eleito Emanuel não conversou com ela sobre esse assunto.