Servidores cuiabanos e salários

A Prefeitura de Cuiabá liberou na sexta (16) o décimo-terceiro de todos os seus 17 mil servidores efetivos e comissionados. A autorização para o pagamento foi encaminhada ao BB para fazer o crédito nas contas. Já o pagamento do 13º dos aposentados e pensionistas do Cuiabá-Prev sai na terça (20), conforme calendário pré-estabelecido pelo prefeito Mauro Mendes (foto) desde o início do ano. Quanto à folha deste mês de dezembro, o secretário-adjunto do Tesouro, Francisco de Barros, assegura que será efetivada até o dia 30. Mauro destaca que está concluindo o mandato de quatro anos com a folha em dia, inclusive honrando o compromisso de pagamento dentro do mês trabalhado.