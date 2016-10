Servidores e derrota em Cáceres

Em Cáceres, na briga pelas 15 cadeiras na Câmara, nada menos que 13 servidores públicos municipais, quase todos ligados ao Solidariedade ou de siglas da coligação da candidata majoritária Janaína, entraram na disputa eleitoral. Tiveram votação decepcionante, salvo o vereador e servidor de carreira Domingos (PSB), reeleito com 727 votos, e Elias Pereira (PT do B), que conquistou vaga com 674 votos. Esse grupo de sindicalistas-candidatos fizeram campanha descendo o sarrafo no prefeito Francis (PSDB), reeleito com 62,9% dos votos válidos. Três servidores disputaram pelo PTN, sendo eles Josué Alcântara (444 votos), Eliel da Rocha (504) e José Elias (do Panorama), que teve apenas 76. Pelo SD concorreram Fábio Lourenço (306), Paulo Ourives (130) e João Mário (111). Doutor Vançan registrou 400 votos e, Nilson Magalhães, 493, ambos pelo PT do B. Claudionor (PPS) obteve 45, enquanto Aldo da Saúde (PSC) conquistou 286 votos.