Serys agora apoia tucano Wilson

Na segunda (10), a ex-senadora Serys (PRB), quinta e penúltima colocada no primeiro turno, com apenas 9.242 votos, anuncia apoio ao tucano Wilson Santos, que disputa o comando da Prefeitura de Cuiabá com o peemedebista Emanuel Pinheiro. A ex-petista convocou a imprensa para uma coletiva às 13h no hotel Paiaguás. Entre as razões pró-Wilson, Serys dirá que ambos, enquanto deputados estaduais nos anos 1990, foram defensores das causas dos servidores públicos e dos movimentos sociais. Sobre Emanuel, ela vem batendo nele desde o início da campanha, explorando a aposentadoria precoce a que tem direito o deputado pelo extinto FAP. Serys amargou a 2ª derrota à sucessão em Cuiabá e perdeu também para governadora e para deputada federal em 2014.