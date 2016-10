Setores do PT apoiam Emanuel

Após derrota no 1º turno de Julier (PDT), que teve a petista Jusci de vice da chapa, a corrente sob Alexandre Cesar (foto) decidiu, em privado, orientar a militância a apoiar para prefeito o peemedebista Emanuel neste 2º turno em Cuiabá. Mas essa adesão não será assumida publicamente. É parte do petismo fazendo acordo camuflado. O bloco do ex-deputado encontrou em Emanuel a última e única alternativa para tentar reconquistar espaço. Vai ajudá-lo, inclusive, com estrutura. Se Emanuel bater o tucano Wilson, vindo a se tornar prefeito da Capital, a vaga do peemedebista na AL ficará com o petista Alan Kardec, do mesmo grupo de Alexandre. Essa vaga seria um alento a esse bloco, pois os outros postos foram garantidos por aqueles ligados ao federal Ságuas, como os dois prefeitos eleitos de Juína e de Castanheira e o próprio Barranco, que assumiu como deputado no lugar de Taborelli.