Show na inauguração de parque

Na primeira reunião com o secretariado após retorno de férias, nesta segunda, o prefeito cuiabano Mauro Mendes anunciou que os equipamentos da fonte luminosa do Parque das Águas, comprados na China por R$ 3 milhões, foram liberados no Porto de Santos (SP). Com isso, programa para 18 de dezembro a inauguração do parque, inclusive com show gratuito de Anitta em cima de um trio elétrico. A apresentação da contora será custeada por um fabricante de bebidas. A prefeitura ficará responsável pela mobilidade urbana e segurança. Já o parque Tia Nair terá decoração natalina, a ser inaugurada em 1º de dezembro. O Porto Cuiabá, que deve ser inaugurado no dia 9 de dezembro, também terá decoração. A praticamente um mês do fim do mandato, o prefeito programa inaugurar outras obras, como 5 creches, 4 escolas e 4 quadras cobertas. E vai entregar 3 mil títulos definitivos, dentro do programa de regularização fundiária.