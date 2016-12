Suplente assume como vereador

Ele não foi eleito, mas tende a ocupar cadeira de vereador por Cuiabá por quatro anos. Trata-se do agente administrativo Luis Claudio de Castro Sodré, que teve 2.489 votos e ficou na primeira-suplência da dupla coligação (PP/SD). É que Vinicyus Clovito (voto), o mais jovem dos 25 que conquistaram cadeira no Legislativo cuiabano, com 26 anos, vai tocar a pasta de Trabalho e Desenvolvimento Econômico. Foi indicado pelo PP e prontamente aceito pelo prefeito Emanuel. Filho do ex-vereador Clovito (já falecido), Vinicyus toma posse como vereador em 1º de janeiro, vota na eleição da Mesa, que deve sacramentar a vitória à presidência de Justino Malheiros e, no dia seguinte, assume como secretário. A partir daí, Luis Cláudio já poderá assumir a vaga na Câmara. Fará parte da bancada progessista, que elegeu, além de Vinicyus, Diego Guimarães e Paulo Araújo.