Suplente e desespero por cargo

As insistências, manobras e articulações de bastidores de José Augusto Curvo, o Tampinha (foto), no desespero para ocupar cargo, têm deixado preocupada a bancada federal mato-grossense, especialmente os cinco titulares da coligação de 10 partidos, da qual o ex-pedetista faz parte como suplente. Tampinha fecha na próxima semana os 4 meses como deputado no lugar de Victório Galli. Antes, tinha permanecido por igual período na cadeira de Ezequiel. Nesta contagem regressiva da saída da Câmara, o suplente começou a procurar todos aqueles da coligação na esperança de convencer alguém a ceder espaço a ele. Sachetti e Fabinho (ambos do PSB), Ezequiel (PP), Galli (PSC) e Leitão (PSDB) só tiveram paz quando Tampinha, numa investida nos Correios com respaldo do PSD nacional e estadual, obteve a garantia de que será nomeado numa das diretorias. Isso é que apego a cargo!