Suplente Luciana vira adjunta

Alguns suplentes de vereador do arco de alianças que elegeu Emanuel prefeito de Cuiabá estão, aos poucos, sendo prestigiados com cargos. A advogada Luciana Zamproni Branco (foto), do Partido da Mulher Brasileira, por exemplo, já está atuando desde o dia 3 como secretária-adjunta de Mobilidade Urbana. O titular da pasta Antenor Figueiredo definiu também outros principais assessores, como os diretores Michell Diniz de Paula (Trânsito) e Nicolau Jorbe Budib (Transporte), assim como os coordenadores Lucimar Martins Sobrinho (Operação e Fiscalização de Trânsito) e Anelise Maria Cesar (Regulação). No caso de Luciana, trata-se de uma antiga aliada política do deputado Valtenir. Ela obteve 1.756 votos e ficou na 1ª suplência da coligação de 5 partidos (PR, PMDB, PMB, Pros e PPL). E não foi a 1ª vez que tentou cargo eletivo. Em 2012, concorreu, sem êxito, à vereadora pelo PSB. O ex-vereador e agora suplente Oseás Machado (PSC) também foi contemplado. Responde como adjunto de Governo e Relações Institucionais de Cuiabá.