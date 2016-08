Suspeição ou condenação

É cada vez mais delicada a situação jurídica de Silval, em cárcere há quase um ano. Se a sua banca de advogados não conseguir junto ao STJ e/ou STF carimbar a juíza Selma Arruda, da 7ª Vara Criminal, como suspeita, alegando que a magistrada agiu como "inquisitora" na fase preliminar, dificilmente escapará da condenação. Os delatores e ex-secretários Cézar Zílio e Pedro Elias, além do homem-bomba Pedro Nadaf, colocam o ex-governador como líder de um esquema de corrupção e de cobrança de propina. As declarações do trio coadunam e reforçam a tese do MPE, segundo a qual, em salas frias e secretamente, Silval ditava as regras do esquema pessoalmente, com controle sobre pagamentos de propina e de débitos a receber. Os ex-secretários, apontados como fiscais de propina, citaram, inclusive, percentuais repassados a Silval. Incluem como principais braços o filho de Silval, Rodrigo Barbosa, que foi preso e depois liberado, e o ex-chefe de Gabinete, Sílvio Corrêa. Nadaf, alías, diz até que Sílvio o ameaçou de morte dentro do Centro de Custódia de Cuiabá, onde estão presos.