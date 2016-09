Taques e Fávaro e racha político

Em Lucas do Rio Verde, no Médio-Norte, os dois candidatos a prefeito colocaram em campos opostos o governador Taques e o seu vice Carlos Fávaro, que é produtor rural no município. Taques apoia Otaviano Pivetta (foto), que busca a reeleição pelo PSB para o quarto mandato não consecutivo. Fávaro, presidente do PSD-MT, faz campanha para o empresário Flori Luiz Binotti, do mesmo partido. Na prática, Pivetta é o grande favorito. Sua gestão é bem avaliada e construiu arco de aliança com 12 siglas. Mas há um complicador no seu caminho. O MPE pediu impugnação do registro da candidatura por causa de tomada de conta especial em 2001, na compra de ambulância por meio de convênio com o Ministério da Saúde. Pivetta entra agora numa briga jurídica pela garantia da recandidatura. Se o pedido do MPE for deferido pela Justiça, Binotti, único adversário, será eleito no "tapetão". Taques visitou Lucas no último domingo. Fez rasgados elogios a Pivetta, a quem considera aliado de primeira hora, e lembrou que foi eleito com 75% dos votos válidos no município.