Taques e Mendes em bate-papo

O governador Taques teve um bate-papo reservado de meia hora nesta quarta com o ministro do Supremo e presidente do TSE, Gilmar Mendes. Ambos se encontraram no hotel Odara, em Cuiabá. Antes, Mendes, que é de Diamantino, tomou café com o vice-governador Carlos Fávaro. Não se sabe sobre quais assuntos os dois conversaram. O governador está concluindo a metade do mandato. Começou, em janeiro de 2015, com a popularidade altíssima. Conseguiu várias conquistas, mas enfrenta dificuldades administrativas em algumas áreas, impactadas pela crise econômica, o que acaba puxando para baixo a boa avaliação inicial da gestão.