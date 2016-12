Taques humorístico e gozador

O governador Taques, conhecido mais pela linha dura com que conduz a gestão, tem mostrado publicamente um lado pouco conhecido da maioria. Em momentos de bom humor, expõe o jeito brincalhão e gozador, inclusive quando está fazendo discurso. Na última sexta (2), ele lançou a obra de duplicação da avenida Filinto Muller, em Várzea Grande, com investimentos pelo Estado de R$ 24,2 milhões. Várias autoridades se fizeram presentes no ato. Taques lembrou que, quando tinha 10 anos, comprou fiado uma lata de leite Ninho na mercearia Futurista, do seo Fiote (já falecido), ex-prefeito e pai de Jayme e Júlio Campos. E voltou depois para pagar a conta. Cita que lá estava Jayme contando dinheiro numa época em que o prefeito era Júlio. Todos caíram na gargalhada. Em outro momento, ao citar os líderes presentes, o governador olhou para Eduardo Botelho, presidente eleito da AL, e falou: "Botelho veio aqui mostrar a sua beleza! Ele está vendendo beleza!". Emendou depois, ao avistar seu novo secretário de Cidades, Wilson Santos: "No Wilson, a diferença de beleza está na orelha!". Sobre o presidente do TCE-MT, Antonio Joaquim, Taques comentou que o conselheiro já estava ali fiscalizando e fazendo fotos da obra, que respeita muito o TCE e observou que o povo está fazendo futrica entre ele e Joaquim, mas que ambos estão acima de futricas.