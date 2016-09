Técnico confiável e agora preso

Arnaldo Alves, preso nesta segunda na 4ª fase da operação Sodoma, que apura crimes de corrupção praticados por uma organização criminosa em MT, foi considerado um "técnico competente" pelos ex-governadores Blairo e Silval, de cujas gestões o agora presidiário fez parte do primeiro escalão. Comandou não só o Planejamento, como também a pasta de Infraestrutura. Assim que Arnaldo deixou o governo estadual, Blairo o levou para o seu gabinete no Senado. Arnaldo está lotado como assistente parlamentar sêniordesde março do ano passado. Ele permaneceu no cargo, mesmo com a chegada de Cidinho, que substitui na Casa o hoje ministro da Agricultura. O ex-secretário teve nome envolvido por participar de um esquema fraudulento de três desapropriações de áreas milionárias, concluídas em 2014, sob Silval.