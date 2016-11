Temer recebe Taques pela 8ª vez

Pedro Taques será recebido nesta sexta, pela oitava vez, pelo presidente Temer. É uma mostra do quanto o governador tem sido prestigiado pelo Palácio do Planalto. Mesmo em solo mato-grossense, PMDB e PSDB estando em campos opostos, a relação institucional entre os dois chefes do Executivo é pactuada pela aproximação e cordialidade. Essa relação política derruba a tese de que o governador seria radical e fecharia as portas ao diálogo àqueles considerados opositores. Sabe separar posições políticas e ideológicas da relação institucional. Neste encontro em Brasília, Taques iria reforçar pleitos para garantir repasses devidos a MT, como R$ 400 milhões a título de compensação do FEX e repatriação do Imposto de Renda não pago por brasileiros que vivem no exterior, cabendo ao Estado R$ 108 milhões.