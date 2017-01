Tentando eliminar concorrentes

Mesmo sem chance de ganhar, José Medeiros (PSD) tem trazido preocupação ao colega, o milionário Eunício Oliveira (PMDB-CE), principal candidato à presidência do Senado. Eunício tem respaldo do Planalto e apoio não só do seu PMDB, dono da maior bancada na Casa, mas também do presidente Renan e de outras siglas governistas. O senador mato-grossense, por sua vez, sustenta o argumento de que precisa se manter no páreo como opção de voto aos oposicionistas e à boa parte dos aliados do Governo Temer, de quem é vice-líder. Mas Eunício teme racha da base com outro na disputa. Não deseja ser surpreendido pelos chamados votos de protesto, já que está enrolado com a Justiça. É citado na Lava Jato. Quer, por tudo, ser candidato único na eleição que acontece no final deste mês. Por telefone, Eunício avisou que iria ao encontro de Medeiros para uma conversa particular, nem que tivesse que se deslocar a Rondonópolis, onde se encontra e mora o senador mato-grossense. Medeiros resistiu. Resta saber até quando!