Tentativa de censura ao Rdnews

A coligação do candidato Adriano Silva (PSB), que concorre a prefeito de Cáceres, tentou na Justiça, sem êxito, tirar do ar uma nota no Curtinha na última quarta (14) sob título "Francis livre com Adriano fraco". Na representação, alegou que o conteúdo configurava propaganda eleitoral para o prefeito Francis (PSDB), que busca a reeleição. Adriano não só tentou impor censura, pleiteando retirada do ar da nota, como multa de R$ 30 mil. Em sua decisão, o juiz Wladys Roberto do Amaral, da 6ª Zona Eleitoral, indeferiu o pedido de liminar. "(...) Não pude avistar, numa primeira análise, que o articulista tenha publicado propaganda eleitoral disfarçada para beneficiar candidato ao pleito majoritário ou que tenha transbordado o aspecto jornalístico e informativo da matéria (...), enfatiza o magistrado. Perdeu, Adriano!