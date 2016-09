Tentativa frustrada de censura

O prefeito Fábio Junqueira (PMDB), que enfrenta dificuldades para tocar o projeto de reeleição em Tangará da Serra, inclusive teve de trocar de vice da chapa, está na bronca com setores da sociedade, que não perdoam as trapalhadas da administração. Chegou ao ponto de ingressar na Justiça, na tentativa de censurar o blogueiro Edesio Adorno (foto), que mantém a mais acessada página de opinião na internet no município, a Bronca Popular. Em primeira instância, a Justiça indeferiu 3 pedidos de liminar, assegurando a Edesio o direito da livre manifestação de opinião acerca do Governo Fábio. Inconformado, o prefeito recorreu ao TRE-MT, e, de novo, teve recurso negado. O peemedebista, para muitos nada democrático, terá de se acostumar a conviver com as opiniões adversas.