Tese da maior votação à PGJ

Ana Luiza Peterlini nega ter dito a colegas do MPE que, se integrar a lista tríplice e, mesmo não sendo a mais votada, aceitaria ser nomeada pelo governador ao cargo de procuradora-geral de Justiça. Assegura nunca ter dito isso e chama de "mentirosos" aqueles que atribuem a ela tal posicionamento, "factóide" criado, segundo ela, para prejudicar a sua campanha. A promotora de Justiça e ex-secretária de Meio Ambiente do Governo Taques diz, em nota, que defende que a escolha à PGJ recaia sobre o candidato mais votado no pleito que acontece no próximo dia 14. Adianta que, caso não venha a encabeçar a lista, considera as eleições encerradas. Ana Luiza é candidata com "carimbo" do Palácio Paiaguás. Há outros três no páreo, sendo eles Mauro Curvo, Eliana Maranhão e José Antonio Borges (foto), que deve ser o mais votado. Os três têm simpatia de Paulo Prado, chefe do MPE-MT. Composta a lista tríplice, após votação de promotores e procuradores, caberá ao governador definir quem ocupará à PGJ.