O mesmo impulso "meteórico" que projetou o coronel PM da reserva Pery Taborelli (foto) na vida pública, o derrubou com a mesma velocidade. Ele se elege vereador por Várzea Grande em 2012 e, dois anos anos, conquista cadeira de deputado estadual. Mas, nos últimos dois meses, amarga três derrotas, tirando-o de vez do cenário político. Taborelli perdeu a cadeira na AL por causa do "descongelamento" dos votos do petista Barranco, que ficou com a vaga. Foi derrotado à prefeitura várzea-grandense, assim como o filho Willy Taborelli, que concorreu a vereador pelo PSC e obteve 673 votos, ficando bem distante dos 21 parlamentares eleitos e/ou reeleitos. Taborelli pagou caro pela falta de habilidade política, pela truculência, intolerância e pelo autoritarismo.