TJ veta greve de penitenciários

Agentes penitenciários não poderão, por imposição da Justiça, paralisar as atividades no Estado a partir desta segunda, conforme a categoria havia anunciado. É que o governo estadual ingressou no TJ-MT com pedido para declarar a greve ilegal, o que foi deferido pelo desembargador Dirceu dos Santos. Sustenta que servidores do Sistema Penitenciário ocupam uma posição diferenciada no âmbito do serviço público. O Estado recebeu a notificação sobre a greve na última quinta e resolveu, então, acionar a Justiça para os serviços não serem interrompidos. Caso os agentes ignorem a decisão, ficarão sujeitos à multa diária de R$ 100 mil. Em junho deste ano, durante greve dos agentes penitenciários, dez pessoas foram presas acusadas de cometer crime no episódio que ficou conhecido como “Salve Geral”.