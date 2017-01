Tocando AMM com gordo salário

Neurilan Fraga não é fraco. Se torna, a partir desta quinta, com eleição da nova diretoria, o primeiro ex-prefeito a presidir a AMM, fundada há 33 anos. E terá "gordo" salário de R$ 18 mil (R$ 216 mil/ano), quase o triplo do que recebia como prefeito de Nortelândia cujo subsídio era de R$ 6,5 mil e agora foi reajustado para R$ 9 mil. Para conseguir esse feito, Neurilan "convenceu" os demais da diretoria da entidade a alterar o estatuto, abrindo brecha para ex-prefeito concorrer à presidência, inclusive com direito a salário, vantagem até então não permitida. Ele concluiu o 2º mandato em Nortelândia no último sábado (31 de dezembro) e continua no comando da AMM, que arrecada R$ 1 milhão mensal e representa as 141 prefeituras de MT. Irmão do deputado Zé Domingos, Neurilan sente a vantagem no bolso, pois passa a ser remunerado. Segue os passos do ex-prefeito Paulo Ziulkosi, que há mais de 20 anos preside a CNM.