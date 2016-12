Toco e Lúdio sugeridos ao staff

Membros do diretório do PMDB cuiabano sugeriram ao prefeito eleito Emanuel dois nomes para compor equipe, sendo eles do advogado Toco Palma (foto) e do médico e ex-vereador Lúdio Cabral. O curioso é que Lúdio, derrotado a prefeito em 2012 e depois a governador em 2014, ainda está no PT. A estratégia é a seguinte. Tornar Lúdio secretário de Saúde e levá-lo para PMDB com vistas a ser candidato a deputado estadual daqui a dois anos. Essa proposta de Lúdio na Saúde está sob análise de Emanuel. Sobre Toco, que tem muita aptidão por cargo público, não se tem certeza se ele será aproveitado. Filho do ex-deputado e ex-prefeito Rodrigues Palma, Toco já ocupou vários cargos comissionados, tanto na gestão França em Cuiabá quanto nos governos Blairo e Silval no Estado. Para instruir seu currículo de feitos, Toco foi orientado a não citar sua passagem pela Lemat, que foi recriada duas décadas depois e, sob sua presidência, lhe rendeu bom salário, mas deu prejuízos ao Estado.