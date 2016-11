Antes de viajar para a praia com a família para duas semanas de descanso, Emanuel Pinheiro deixou claro para lobistas que não vai aproveitar nenhum secretário do prefeito Mauro Mendes, que encerra o mandato em 31 de dezembro. Mesmo sob pressão, o prefeito eleito da Capital começa a escolher "a dedo" e sob o que chama de critério de "competência" quem serão os 16 que vão tomar posse no primeiro escalão em 1º de janeiro. Entende que precisa prestigiar indicações dos partidos aliados, mas garante que não acatará qualquer sugestão. Emanuel ganhou com apoio oficial de 12 siglas. Entre os atuais secretários mais afoitos por prosseguir no cargo, mesmo com uma nova gestão, estão Thiago França (foto), da Mobilidade Urbana, José Rodrigues (Assistência Social) e Rogério Gallo (Procuradoria-Geral).