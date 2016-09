Torcendo para Maluf ir para TCE

Nininho (PSD) só aceitou entrar como segundo-secretário da próxima Mesa da AL, que toma posse em fevereiro de 2017, porque o bloco de deputados vitoriosos levantou a expectativa do hoje presidente e futuro primeiro-secretário Guilherme Maluf renunciar ao mandato na AL para se tornar conselheiro do TCE-MT. Caso isso ocorra, Nininho retomará no futuro o posto que ocupa hoje, o de ordenador de despesas. Trata-se do 2º cargo entre os 6 da Mesa Diretora mais cobiçado. Todo o controle do duodécimo mensal da AL, hoje de R$ 36,7 milhões, passa pelo primeiro-secretário. Nininho bateu duro para permanecer na Mesa. Assim que percebeu que seria encluído da chapa Botelho-Maluf, eleita na semana passada com 21 dos 24 votos, o deputado do PSD passou a flertar com a oposição. Só freou a rebeldia após ser informado que Maluf pretende ir para o TCE. Aí fechou a composição. Uns acham que o parlamentar tucano deve mesmo assumir o cargo vitalício. Outros apostam que não, ou seja, que seguirá em cargo eletivo.