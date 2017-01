Trabalho interno em Alto Garças

O novo prefeito de Alto Garças, professor Claudinei Singolano (foto), que "minou" nas urnas os planos de reeleição de Júnior do Pitucha (PR), decidiu manter a prefeitura com as portas fechadas nestes quatro primeiros dias de governo. Até esta quarta, o expediente é apenas interno. O democrata alega que precisa fazer ajustes nas unidades administrativas, seguindo sugestão da equipe de transição. Fará devassa na gestão Pitucha. O trabalho concentrado internamente não prejudica os serviços essenciais nas áreas de saúde, limpeza pública, água e situações de emergência. Na prática, a Prefeitura de Alto Garças abre as portas pela 1ª vez neste ano e sob nova gestão na quinta (5). Claudinei é ligado ao ex-prefeito Trentini, de cuja gestão foi secretário de Esportes. Em 2012 foi candidato a vice-prefeito de Fernando Amorim, que perdeu para Pitucha. Desta vez, deu o troco no agora ex-prefeito.