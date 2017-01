Trégua e por uma gestão correta

Emanuel Pinheiro sabe que a fase de "lua de mel" com a população cuiabana logo acaba. Por enquanto, vive o glomour de ser aplaudido, parado para tirar fotos e acumula convites para eventos, onde é recebido como estrela. Daqui a quatro meses, a tendência é de começar a ver pesar sobre os ombros as demandas. E são muitas. No 1º discurso como prefeito da Capital neste domingo, o peemedebista prometeu adotar medidas amargas e pediu paciência. Deseja ser cobrado pelo que fará nos quatro anos de mandato e não nos primeiros 100 dias. Garante cumprir tudo que prometeu. Defende que se tenha pacto por Cuiabá, sem distinção de grupos e partidos. Por fim, prometeu ética, moralidade, transparência e fim do fisiologismo. Avisou que neste início do governo vai visitar os bairros para acompanhar de perto a situação e tomar providências.