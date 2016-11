Trocas e ex-ministro com Taques

O governador Taques, que nestes 2 anos de mandato já mudou 10 dos 25 secretários, tende a avançar mais ainda no troca-troca do 1º escalão. Alguns devem sair por iniciativa própria. Além de Seneri Paludo (Fazenda), ensaiam abandonar o posto até final do próximo mês os secretários Ricardo Tomczyk (Desenvolvimento Econômico), Gustavo de Oliveira (Planejamento) e Marcelo Duarte (Infraestrutura e Logística). Todos alegam enfrentar rotina exaustiva, com mais de 12 horas de trabalho diário. Querem voltar à iniciativa privada, onde trabalham menos e ganham mais. Taques, por sua vez, busca nomes para o staff, inclusive de expressão nacional. Fala-se, por exemplo, no ex-ministro de FHC, Luiz Carlos Mendonça de Barros (foto). Seria opção para a Sefaz. Filiado de peso do PSDB, Mendonça foi, junto com Pedro Parente, hoje presidente da Petrobras, um dos responsáveis pela reforma administrativa realizada pelo Governo Dante. A vinda de José Serra a MT na última semana foi para acertar os últimos detalhes dessa possível nomeação de Mendonça à equipe de Taques.