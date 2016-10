Tucanato pedem apoio a Wilson

Se depender de membros de cúpulas partidárias e de líderes nacionais, Wilson será eleito prefeito de Cuiabá neste embate de 2º turno contra o peemedebista Emanuel, que lidera as intenções de voto com ampla vantagem. Na quinta, o candidato tucano recebe o presidente nacional do partido, senador Aécio Neves, que reforçará o nome de Wilson tanto numa caminhada na região central quanto no horário eleitoral. O tucanato busca trazer também para a capital mato-grossense o ex-presidente FHC, que tende a confirmar presença na próxima semana. E nesta segunda, duas figuras políticas de expressão nacional estão em Cuiabá, em agendas distintas, mas, ao mesmo tempo, atuando como cabos eleitorais de Wilson. O governador goiano Marconi Perillo, que recebe, em sessão na AL, título de "Cidadão Mato-Grossense", gravou participação no horário eleitoral no programa do candidato tucano. O senador Cristovam Buarque, hoje no PPS, também pede voto para Wilson. Ele ministra uma palestra, promovida pela secretaria estadual de Ciência e Tecnologia, na Arena Pantanal.