Tucano e defesa à gestão Taques

Após fazer campanha, sem êxito, pela eleição de Wilson a prefeito de Cuiabá e "encostar" no governador Taques, o advogado Eduardo Mahon (foto) decidiu, enfim, tucanar oficialmente. Assinou ficha de filiação ao PSDB. No pleito do ano passado, seu nome chegou a ser cogitado como opção de candidatura à sucessão na Capital pelo DEM, mas a investida não passou de um balão de ensaio do partido dos Campos. Escritor e membro da Academia Mato-Grossense de Lebras, cuja entidade já presidiu, Mahon figura na lista de formado de opinião convicto. Usa sistematicamente as redes sociais para expor suas ideias e defender esse ou aquele aliado. E tem centenas de seguidores. Seu ingresso à militância político-partidária não o joga, necessariamente, na condição de virtual candidato a cargo eletivo. Quer apenas ocupar espaço e marcar posição. Quem mais ganha com Mahon no PSDB é Taques. O governo precisa de defensores "plumados" externos que encaram, com números, argumentos e feitos, aqueles que tentam puxar para baixo uma administração que, na ótica de Mahon, caminha para superar dificuldades técnicas e políticas e voltar à boa popularidade do início do mandato.