Um braço na Procuradoria-Geral

Mesmo com atuação eminentemente técnica, Rogério Gallo (foto) não é fraco nas articulações políticas. Na gestão Mauro Mendes, comandou a Procuradoria-Geral de Cuiabá e chegou a assumir a cadeira de prefeito por algumas vezes, já que o então chefe do Executivo atravessou o mandato com vacância do cargo de vice. Com fim da gestão Mendes, Gallo saiu do Palácio Alencastro, sede da prefeitura, e foi para o Paiaguás, complexo administrativo do Governo Taques. Ali atua como procurador-geral do Estado. Curiosamente, Gallo foi um dos então secretários municipais que fizeram campanha para o tucano Wilson, derrotado no 2º turno pelo peemedebista Emanuel Pinheiro. Mesmo assim, conseguiu manter como procurador fiscal da Capital, na gestão do novo prefeito, o amigo e braço-direito Cézar Fabiano Martins de Campos, outro que também tinha apostado da eleição de Wilson.