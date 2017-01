Um ex-deputado empreguista

João Malheiros, aquele que em 2012 se elegeu vice-prefeito de Cuiabá, mas preferiu renunciar ao cargo para continuar como deputado porque teria mais benesses e vantagens para o bolso, não exerce mandato hoje, mas segue forte nos bastidores e se destaca como empreguista no serviço público, especialmente em defesa dos familiares. Foi assim como vereador, deputado e secretário de Estado. Ele elegeu o filho Justino Malheiros vereador e depois o fez presidente da Câmara, que recebe R$ 3,5 milhões de duodécimo mensalmente. Malheiros queria mais. E conseguiu. Acertou com o prefeito Emanuel, de quem se gaba de ser amigo pessoal há vários anos, e manteve o outro filho, Júlio Malheiros, no mesmo posto que ocupava na gestão Mauro Mendes, ou seja, de adjunto de Infraestrutura na secretaria de Obras Públicas. São os Malheiros se locupletando no poder, seja no Legislativo, seja no Executivo.